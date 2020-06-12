Fenerbahçe Kayserispor maçı açık kanalda mı? Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta?

Türkiye'de corona virüsünün görülmesiyle birlikte tüm liglere ara verilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, alınan önlemlerle liglerin tamamlanacağını ve ilk maçın 12 Haziran'da oynanacağını açıklamıştı. Futbolseverin beklediği gün geldi. Süper Lig'de heyecan bu akşam oynanacak iki maçla yeniden başlayacak. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Kayserispor maçı açık kanalda mı? İşte ayrıntılar…

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 27. hafta karşılamasında, 40 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, 22 puanla ligin son sırasında bulunan Kayserispor'u, Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.00.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI AÇIK KANALDA MI?

Corona virüsü arasından sonra bu akşam saat 21.00'da başlayacak Fenerbahçe Kayserispor mücadelesi açık kanalda yayınlanmayacak. Futbolseverler karşılaşmayı BeIN Sports 1 kanalından takip edebilecek.

FENERBAHÇE YENİ HOCASI İLE İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, ligde kalan son 8 maç için yeni hoca ile anlaştı. Sarı-lacivertli ekibin ligde oynanacak son 8 maçında başında Tahir Karapınar olacak.

KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Corona virüsü sebebiyle Fenerbahçe Kayserispor karşılaşmasına taraftarlar alınmayacak. Fenerbahçe yönetimi, bu maçta tribünlerde 10 bin karton taraftar olacağını açıkladı.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet, Rodriguez, Ferdi, Mevlüt

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets