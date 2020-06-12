Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor!

Süper Lig uzun bir aradan sonra yeniden başlıyor ve futbol tutkunları merakla maçların saatini bekliyor. Ligin son dönemlerinde kötü bir gidişat içinde olan Fenerbahçe bugün son sıradaki Kayserispor’u ağırlayacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı saat 21:00’da başlayacak ve BeinSports ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE’NİN BAŞINDA TAHİR KARAPINAR OLACAK

Fenerbahçe’den istifa eden Ersun Yanal’ın koltuğu hala boş. Yeni bir teknik direktörle anlaşmayan Fenerbahçe bu akşam maça altyapı koordinatörü olan Tahir Karapınar’la çıkacak.