Emre Belözoğlu’dan veda sinyali: ‘Büyük ihtimalle 7 hafta sonra…’

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, Kayserispor’u 2-1 yendikleri maçın ardından geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sarı lacivertli kulüpte ne görev verilirse verilsin elinden geleni yapacağını söyleyen Belözoğlu, “Büyük ihtimalle futbol benim için 7 hafta sonra bitecek” ifadelerini kullandı.

İşte yayıncı kuruluşa röportaj veren Belözoğlu’nun sözleri: “Uzun süredir galip gelemiyorduk. İkinci yarıya iyi başlamış ve şampiyonluk için iyi duruş göstermiştik. Ama bu 7 haftalık süreçte hepimiz çok üzülmüştük. Son 2-3 haftadır süregelen kırmızı kartla başlangıç yine oldu. Ama bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Herkes ortaya bir irade oldu. Maçı hiç bırakmadık. 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı hak ettik.”

“Yine pozisyonlara net giren taraf bizdik. Lig herkes için zor geçecek. Bu işin bir psikolojik tarafı da var. Oyuncular da insan. Bütün futbolcu kardeşlerime, görev yapan herkese hepsine teşekkür etmek istiyorum. Sayın başkanımız önderliğinde yönetim her şeyi yapmaya çalışıyor. Önümüzdeki senenin yapılanmasıyla ilgili yönetimimiz bir karar verecektir. Kendi adıma şunu söylemek isterim. Emre Belözoğlu olarak burada kendimi değerli hissettim.”

“BENDEN NE İSTENİRSE…”

“Hangi görev verilirse verilsin kulübümün başarısı için elimden geleni yapacağım. Bir maçtan sonra kendi adımıza mutluluklarımız oluyor ama taraftarların sabah işlerine mutlu gitmeleri benim için en az ailemin mutlu olması kadar değerlidir. Futboldan sonra da benden ne istenirse elimden geleni yapmaya çalışacağım.”

“BENİM İÇİN 7 HAFTA SONRA FUTBOL BİTECEK”

“Büyük ihtimalle futbol 7 hafta sonra benim için bitecek. Keşke EURO 2020’yi oynayarak futbolu bıraksaydım ama nasip böyleymiş. Oğlum Ömer Akif bırakmamı istemiyor ama gençlerin de önünü açmak gerek.”