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Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’a destek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü'nün düzenlediği bağış kampanyasına katıldı.

18:52 -
Haberler Beşiktaş
Ekrem İmamoğlu’ndan Beşiktaş’a destek!

Beşiktaş Kulübü’nün düzenlediği ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyasına ünlü isimler destek olduğunu açıklarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, “İstanbul’umuzun tüm güzide kulüplerinin olduğu gibi Beşiktaş'ın da yanındayım” ifadelerini kullandı.

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beşiktaş ekrem imamoğlu
Son güncelleme: 18:56 12.06.2020