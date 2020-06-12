SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Cem Yılmaz’dan Beşiktaş’a destek

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Kulübü'nün başlattığı SMS kampanyasına katıldı.

18:04 -
Haberler Beşiktaş
Cem Yılmaz’dan Beşiktaş’a destek

Başarılı komedyen Süper Lig eki Beşiktaş’ın başlattığı kampanyaya destek olduğunu Twitter’dan paylaştı.

Siyah-beyazlı kulübün ‘Bırakmam’ sloganıyla tanımını yaptığı ve SMS ile katılmanın 20 lira olduğu kampanya için mesaj atan Yılmaz, “Sevgili Beşiktaşlılar ben bi Fenerbahçeli olarak vazifemi yaptım …Beşiktaş candır. #bırakmam yazıp 1903 e SMS gönderelim” notunu yazdı.

Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz da Fenerbahçeli olmasına karşın Beşiktaş’ın SMS kampanyasını katıldığını Twitter’dan takipçileriyle paylaştı.

beşiktaş cem yılmaz twitter
Son güncelleme: 18:05 12.06.2020