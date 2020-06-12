CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Kayserispor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara, 27. hafta mücadeleleri ile sona eriyor. Fenerbahçe, virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçta Kayserispor’u konuk ediyor. Skor sayfalarından canlı yayın anlatımını takip edebileceğiniz maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Pandemi öncesi ligde oynadığı son 7 maçından galibiyet çıkartamayan ve zirve hedefinden uzaklaşan sarı lacivertliler, saat 21:00’da başlayacak karşılaşmada kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’u ağırlıyor.

İŞTE 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet, Rodriguez, Ferdi, Mevlüt

Yedekler: Harun, Emre, Tolgay, Tolga, Allahyar, Zajc, Jailson, Murat, Ömer Faruk, Vedat Muriqi

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets