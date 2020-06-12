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Sözcü

CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Kayserispor

Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı yayın anlatımı 'Skor' aracılığı ile sizlerle. Fenerbahçe-Kayserispor maçının canlı maç izle bağlantısı da haberimizde yer alıyor... Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Vedat Muriqi yedekler arasında yer alırken sol bekte Deniz Türüç forma giyiyor.

18:31 -
Haberler Fenerbahçe
CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Kayserispor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara, 27. hafta mücadeleleri ile sona eriyor. Fenerbahçe, virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak maçta Kayserispor’u konuk ediyor. Skor sayfalarından canlı yayın anlatımını takip edebileceğiniz maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Pandemi öncesi ligde oynadığı son 7 maçından galibiyet çıkartamayan ve zirve hedefinden uzaklaşan sarı lacivertliler, saat 21:00’da başlayacak karşılaşmada kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor’u ağırlıyor.

İŞTE 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet, Rodriguez, Ferdi, Mevlüt

Yedekler: Harun, Emre, Tolgay, Tolga, Allahyar, Zajc, Jailson, Murat, Ömer Faruk, Vedat Muriqi

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım sarı kart cezası, Max Kruse ve Sadık Çiftpınar ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kayserispor’da ise Pedro Henrique ve Gustavo Campanharo kart cezalısı olan isimler arasında.Öte yandan Fenerbahçe’de altyapının başına getirilen teknik direktör Tahir Karapınar, Süper Lig’de kalan 8 maçta A takımla birlikte görev alacak. Deneyimli çalıştırıcı sarı lacivertli ekiple ilk sınavına çıkıyor. FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

Son güncelleme: 19:58 12.06.2020