CANLI | Göztepe Trabzonspor

Göztepe Trabzonspor canlı! Süper Lig’de ‘corona’ arasının ardından heyecan Göztepe Trabzonspor maçı ile başlıyor. Süper Lig’in 27. haftasında iki ekip de galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.
Şampiyonluk hedefleyen 53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8. sıradaki Göztepe’ye konuk oluyor. Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli anları SKOR’da… Haberde Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.
STAT: Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu
SAAT: 21.00
HAKEM: Zorbay Küçük
YAYIN: beIN SPORTS HD2
GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 1-0 Göztepe kazanmıştı. Göztepe’de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor’da ise sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yok. Sosa’nın da dinlenmesi bekleniyor.