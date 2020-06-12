CANLI | Göztepe Trabzonspor

Göztepe Trabzonspor canlı! Süper Lig’de ‘corona’ arasının ardından heyecan Göztepe Trabzonspor maçı ile başlıyor. Süper Lig’in 27. haftasında iki ekip de galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

Şampiyonluk hedefleyen 53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8. sıradaki Göztepe’ye konuk oluyor. Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli anları SKOR’da… Haberde Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: beIN SPORTS HD2

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 1-0 Göztepe kazanmıştı. Göztepe’de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor’da ise sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yok. Sosa’nın da dinlenmesi bekleniyor.