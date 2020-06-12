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CANLI | Göztepe Trabzonspor

Göztepe Trabzonspor maçı ile Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig geri dönüyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Trabzon, Göz Göz'e konuk oluyor. Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli anları SKOR'da... Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. Karşılaşmada iki takımın sahaya süreceği 11'ler belli oldu.

18:09 -
Haberler Futbol
CANLI | Göztepe Trabzonspor

Göztepe Trabzonspor canlı! Süper Lig’de ‘corona’ arasının ardından heyecan Göztepe Trabzonspor maçı ile başlıyor. Süper Lig’in 27. haftasında iki ekip de galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

Şampiyonluk hedefleyen 53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8. sıradaki Göztepe’ye konuk oluyor. Göztepe Trabzonspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli anları SKOR’da… Haberde Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu

SAAT: 21.00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: beIN SPORTS HD2

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 1-0 Göztepe kazanmıştı. Göztepe’de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor’da ise sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yok. Sosa’nın da dinlenmesi bekleniyor.

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Son güncelleme: 19:58 12.06.2020