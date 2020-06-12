Bernard Mensah: Aklım almıyor

Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor, son beş dakikasına 1-0 önde girdiği, 10 kişi kalan Fenerbahçe’ye 2-1 yenilerek Kayseri’ye puansız döndü. Maçın ardından beIN Sports’a açıklamalar yapan Bernard Mensah, maçı nasıl kaybettiklerini anlayamadığını söyledi.

Serbest vuruştan attığı golle takımını öne geçiren Mensah, Fenerbahçe maçı ile ilgili yaptığı açıklamada “Maça iyi başladık, Fenerbahçe’nin 10 kişi kalması bizim için avantaj oldu. Golü de bulduk, oyunda sıkıntı yaşamadık ama Fenerbahçe’nin iyi ayaklarına fırsat verdik, onları boş bıraktık. Boş kaldıkları zaman da fırsat bulan isimler. Son beş dakikada maç gitti, üzgünüz. Pozisyon versek de yine iyiydik. Bu maçı nasıl kaybettiğimizi aklım almıyor” dedi.