beIN Sports’tan sosyal mesafeli röportaj

Süper Lig’de Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları ile corona virüsü nedeniyle verilen ara sona ererken pandemi kuralları da dikkatlerden kaçmadı. Yayıncı kuruluşun görevli muhabirlerinin hepsinde maske olduğu görülürken maç öncesi yapılan röportajlarda da sosyal mesafe kuralı uygulandığı görüldü.

Öte yandan seyircisiz oynanacak maçlar nedeniyle tribünlerde karton taraftarlar yer aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de maç öncesi röportajını sosyal mesafe kuralına göre verdi.