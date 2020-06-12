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Ahmet Nur Çebi’den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili olarak "Gökhan ve Caner konusunda önümüzde daha çok zaman var. Son 8 maça konsantre olmak istediklerini ilettiler. Transfer için önümüzde daha 2 ay var" yorumunu yaptı.

12:19 -
Haberler Beşiktaş
Ahmet Nur Çebi’den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bağış kampanyası için düzenlenen basın toplantısında sözleşmeleri sona eren Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili de konuştu. “Caner Erkin ile Gökhan Gönül’ün sözleşmeleri konusunda son durumu nedir?” sorusunu cevaplayan Ahmet Nur Çebi şöyle konuştu;

‘EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI VERDİK’

“Bugün başlattık kampanyayı. Onlar da kampanyaya katılırsa mutlu oluruz. Her futbolcumuz, 8 maçı kazanmaları gerektiğini söylediler. Kafalarının karışmasını istemediler. Transferle ilgili konu 8 hafta bitmeden konuşulmayacak. Boş kağıda imza atıp, bağış yaparlarsa kabul ederiz. Emek verdiler, biz de emeklerinin karşılığını verdik.”

‘KİMİN GÖNLÜNDEN NE KOPARSA’

“Kampanyadan net bir beklentimiz yok. 15-20 milyon taraftarımızın olduğunu biliyoruz. Burada iş adamlarının katkıları da çok önemli. Kimin gönlünden ne koparsa en azından her bir taraftarımızın bir kere SMS atmasını bekliyoruz.”

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Son güncelleme: 12:22 12.06.2020