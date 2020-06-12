90’dan Önce’de gündem Süper Lig’de 27. hafta maçları!

Sözcü Skor’un yeni podcast programı 90’dan Önce’nin ilk bölümünde gündem Süper Lig’e dönüş ve 27. hafta maçları oldu. Editörlerimizden Tonguç Orözü, Tarık Eryiğit ve Semih Kalkan; haftanın maçları, takımların son durumunu, corona virüsü sürecini, seyircisiz oynamanın etkisini ve daha fazlasını masaya yatırdı.

90’dan Önce; Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ve daha pek çok farklı platformda siz değerli dinleyicileriyle her cuma buluşmayı bekliyor.

01:47 Göztepe – Trabzonspor

14:00 Fenerbahçe – Kayserispor

26:35 Başakşehir – Alanyaspor

30:35 Beşiktaş – Antalyaspor

39:13 Ç. Rizespor – Galatasaray

49:18 Sivasspor – Denizlispor