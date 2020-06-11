Valtteri Bottas: Mercedes bana, Vettel ile ilgilenmediklerini söyledi

Formula 1’de 2020 sezonunun başlamasına günler kala, 2021 sezonunda takımların hangi pilotlarla yarışacağı merak konusu. Elbette listenin en başında da Ferrari’den ayrılan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel yer alıyor.

Ferrari’yle anlaşamamasının ardından hangi takımla anlaşacağı merakla beklenen Vettel’in, Mercedes ile adı sıkça anılıyordu. Birliktelik gerçekleştiği takdirde Lewis Hamilton’la takım arkadaşı olacak Vettel, Valtteri Bottas’ın yerini alacak.

2017 senesinden beri Mercedes koltuğunda oturan Bottas ise dedikoduları komik buluyor. Şu ana kadar hep tek senelik anlaşmalarla Mercedes’teki kariyerini sürdüren Fin pilot, kendisi yerine her sene birilerinin konuşulduğunu ancak halen Alman takımının pilotu olduğunu söyledi.

Bottas konuyla ilgili olarak, “Benim için her sene aynı. Henüz bir yarış bile düzenlenmeden, bir sonraki yılın konuşulmasını komik buluyorum. Sürekli yerime birilerini oturtmaya çalışıyorlar. Bu konuda herhangi bir baskı hissetmiyorum” diye konuştu.

‘VETTEL’İ BURADA DÜŞÜNMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER’

Ayrıca takım içindeki iletişimin şeffaflığından bahseden 30 yaşındaki pilot, “Sözleşmeler konusunda birbirimize karşı tamamıyla dürüstüz. Seb’in Mercedes’te düşünülmediğine dair çok net bir mesaj aldım. Vettel’i burada düşünmediklerini söylediler ve ben de o zaman endişe edilecek bir şey yok diye düşündüm” dedi.

Fin pilot aynı zamanda takım arkadaşı Hamilton’ın Amerika’da yaşanan ırkçı olaylara karşı tutumunu sonuna kadar desteklediğini de belirtti.

6 kez dünya şampiyonu Hamilton, Formula 1’deki tek siyahi sürücü olarak Black Lives Matter protestolarını desteklediğini açıklamış ve tüm F1 camiasını bu konuda duyarlı olmaya davet etmişti.

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