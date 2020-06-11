UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili kararını gelecek hafta açıklayacak!

UEFA, mart ayında corona virüsü nedeniyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin akıbeti ile ilgili olarak kararını gelecek hafta açıklayacağını duyurdu. UEFA resmi açıklamasında 17 Haziran’da bir video konferans gerçekleştirileceğini ve turnuvaların devamı hakkında bir karara varılacağını ifade etti.

Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul’un Avrupa Ligi finaline ise Polonya’nın Gdansk kentinin ev sahipliği yapması bekleniyordu ancak UEFA bu toplantıda daha önce de değindiği “farklı senaryoları” da konuşacak.

Farklı senaryolar!

“Farklı senaryolar” arasında kalan maçların tek bir şehirde oynanması ve çeyrek final ile yarı final eşleşmelerinin tek maç üzerinden oynanması ihtimali de yer alıyor.

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Salı günü Madrid’in belediye başkanı, UEFA ile Şampiyonlar Ligi finali üzerine istişarede bulunduklarını ve finalin İstanbul’dan alınması halinde Madrid’de gerçekleştirilebileceğini açıklamıştı.

Toplantıda ayrıca 2021 yılına ertelenen Euro 2020’nin de akıbeti üzerine konuşulacak. Türkiye’nin de dahil olduğu 24 ülkenin katılacağı organizasyon orijinal plana göre Avrupa’nın 12 farklı şehrinde düzenlenecekti.