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Sözcü

Trabzonspor’da testler negatif

Trabzonspor yapılan son corona virüsü testlerinin yöneticiler ve teknik heyet dahil herkesin sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

17:42 -
Haberler Futbol
Trabzonspor’da testler negatif

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, maç öncesi yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.

Bordo-mavili kulüpten testlerle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır” denildi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 27. haftasında yarın (cuma) Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak ve maç saat 21.00’de başlayacak.

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