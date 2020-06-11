Süper Lig puan durumu: Süper Lig’de heyecan yeniden başlıyor! İşte maç programı…

Süper Lig’de kritik haftalara girilirken patlak veren corona virüs salgını nedeniyle futbol karşılaşmalarına ara verilmişti. Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından Süper Lig’de müsabakalara kaldığı yerden bu hafta itibariyle yeninde başlanıyor.

Peki Süper Lig’de son puan durumu nasıldı?

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;

12 Haziran Cuma

21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

13 Haziran Cumartesi

18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)

21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)

14 Haziran Pazar

18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)

21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

15 Haziran Pazartesi

21:00 Sivasspor – Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında Nihat Özdemir, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler’de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin 26 Temmuz tarihinde tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.