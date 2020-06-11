Sözcü ekibi Süper Lig’de kalan 8 haftayı değerlendirdi! ‘Psikolojiyi iyi yöneten kazanır!’

Süper Lig başlıyor. Aylar sonra top yeniden santraya konulacak. Peki bizi neler bekliyor? Şampiyonluk yarışı nasıl geçer? Kimler avantajlı? Futbolseverlerin akıllarındaki soruları Sözcü Spor'un deneyimli isimleri Lemi Çelik, Ercan Taner, Bahadır Çokişler ve Yasin Yıldırım değerlendirdi…

Kalan 8 haftada nasıl bir Süper Lig bekliyorsunuz?

LEMİ ÇELİK: Futbolcular fiziksel açıdan hazırlanacak zamanı bulamadığı için maçların temposu çok düşük olacak. Çok büyük sakatlıklar yaşanabilir. Zihinsel olarak da etraftaki, yakınlardaki korona hastalarını görünce futbolcular, o korku ve endişe içinde tam performansı ortaya koyamayacaklar.

ERCAN TANER: Dile kolay, tam 3 ay aradan sonra takımlar sahaya çıkacak. Hazırlık maçı bile yapamadılar. Özellikle ilk 2 haftada müthiş bir futbol beklemiyorum. Tribünlerde seyircinin olmaması oyunculara ilk hafta ve ikinci hafta çok garip gelecek, buna eminim.

BAHADIR ÇOKİŞLER: Keyifsiz, korku dolu ve pandemi gölgesinde 8 hafta bizi bekliyor. Özellikle ilk haftalar kolay olmayacak. Fazla riske girmeyen, sakatlanma korkusu yaşayan oyuncular izleyeceğiz. Seyircinin olmaması ruhu öldürecek ama futbol kazanacak. Hak eden hak ettiğini sahada alacak.

YASİN YILDIRIM: Sürprizli maçlar bekliyorum. Futbolcular tedirgin başlayacak. Sakatlık riski yüksek ve psikolojik olarak etkilenmeleri kaçınılmaz. Normal sezonda keyif veren maç sayısı azdı. Düşme potasında 7-8, şampiyonluk yarışında 4 takımın oluşu ilgiyi arttıracak.

Şampiyonluğun favorisi kim?

LEMİ ÇELİK: Favori Trabzonspor. Elindeki kadro genç, dinamik ve başarıya aç. Antrenmanlara en erken başlayan Trabzon'un diğer takımlara göre fiziksel, zihinsel ve de taktiksel açıdan daha hazır olduğunu görmekteyiz. Eğer hakemler puan kaybetmelerine neden olmaz ise şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor'dur.

ERCAN TANER: Trabzonspor ara verilmeden önce çok formdaydı. Galatasaray zirveye iyice yaklaşıyordu. Başakşehir'in seyirciden etkilenmeyen oturmuş takım oyunu şu an onlara yarayacak gibi. Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor herhalde son haftaya kadar bu işi götürecekler.

BAHADIR ÇOKİŞLER: Galatasaray’ı bir adım önde görüyorum. En büyük avantajı Terim. Defansta yaşanan sıkıntıya rağmen, orta sahası, forvet hattı ve tabii ki Muslera faktörüyle ipi göğüslemesi muhtemel. Terim'in psikolojik üstünlük kurma konusundaki tecrübesi unutulmamalı.

YASİN YILDIRIM: Favorim Başakşehir. Ciddi fikstür avantajları var. Ayrıca seyircisiz ortamda en büyük avantaj onlarda. Avcı takımın başında olsaydı Başakşehir'e şans vermezdim ama Buruk faktörü, Başakşehir'e bu sene şampiyonluğu getirecek gibi duruyor. Terim de böyle ortamları sever fakat bu kez işi geçen yıllara göre çok daha zor.

Seyircisiz oynama ve 5 oyuncu değişikliği hakkı hangi takıma yarar?

LEMİ ÇELİK: Tartışmasız Başakşehir'e yarar. 5 oyuncu değişikliği de kulübesi zengin olan takımlara yarayacaktır. Burada Trabzon ve Başakşehir, bir adım önde gözüküyor. Terim'in oyuna dokunuşları ve stresi daha iyi kaldırıp tecrübesiyle bu süreci daha iyi yönetmesi Galatasaray için de avantaj olur.

ERCAN TANER: Seyircisiz oynamak çok zor bir psikoloji. En avantajlı takım Başakşehir. Çünkü baskı altında yıllardır nasıl oynaması gerektiğini bilen bir takım. 5 oyuncu değişikliği bütün takımlara yarar. Yedek kulübesinden oyuna dönecek ve hamle sağlayacak avantaj yine Başakşehir'de.

BAHADIR ÇOKİŞLER: Başakşehir avantaja sahip ama onlar da garipseyecekler çünkü rakip seyirci de yok. Ayrıca özellikle Trabzon ve Galatasaray'ın zor deplasmanlarda seyircisiz oynamaları bu iki takımın işini kolaylaştıracaktır. Oyuncu değişikliği konusuna gelirsek, Terim'in bu konudaki ustalığı ciddi bir fark yaratabilir.

YASİN YILDIRIM: Başakşehir için yılların alışkanlığını avantaja çevirme fırsatı ayaklarına kadar geldi. 5 oyuncu değişikliği konusunda da avantaj Başakşehir'de. Trabzonspor ve Galatasaray'ın hamle oyuncusu yok denecek kadar az. Galatasaray'ın stoperi kalmadı. Trabzonspor'da Sosa ya da Sörloth, iki maç kaçırsa işler değişir. Bu konuda en flaş hamleleri ise kesinlikle Fatih Terim'den göreceğiz. Aynı anda 3 oyuncu değiştirdiği maçlar bile olacaktır.

Taraftar baskısı hissetmemek hakemleri nasıl etkiler?

LEMİ ÇELİK: Performansları istenen düzey zaten değil, seyircisizlik hakemleri etkilemez. Ellerinde dünyanın en güzel teknolojisi var hâlâ inceleyip doğru karar veremiyorlarsa seyircisiz olsa ne fark eder?

ERCAN TANER: Bundesliga'yı takip ettim ve gördüğüm, boş tribünler hakem konsantrasyonunu olumlu etkilemiş. Aynı görüntüleri bizde de bekliyorum. Kimsenin olmadığı statlarda maç yönetmek bence hakemler için avantaj.

BAHADIR ÇOKİŞLER: Hakemler rahatladı. Psikolojik olarak iyi durumdalar. Minimum hatayla ligi tamamlayacaklarını düşünüyorum. Seyircisiz ortam futbolcuların da itiraz düzeyini minimuma inecektir.

YASİN YILDIRIM: Hakemlerin üzerindeki baskı azalır ama tartışmalar azalmaz. Burası Türkiye. Şartlar ne olursa olsun günah keçisi hakemlerdir. Herkes hatalarını örtmek için hakemleri öne sürer.