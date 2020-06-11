Sosa’nın durumu maç saatinde belli olacak

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Sakatlığı bulunan bordo-mavililerin takım kaptanı Jose Sosa, salonda çalışırken durumunun ise maç saati netlik kazanacağı öğrenildi.
Öte yandan Arjantinli yıldız, İzmir’e giden kafilede yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir’in maç kafilesine aldığı isimler şöyle;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
GUILHERME
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ