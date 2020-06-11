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Sosa’nın durumu maç saatinde belli olacak

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da salonda çalışan Jose Sosa'nın durumu maç saatinde belli olacak

18:26 -
Haberler Futbol
Sosa’nın durumu maç saatinde belli olacak

Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Sakatlığı bulunan bordo-mavililerin takım kaptanı Jose Sosa, salonda çalışırken durumunun ise maç saati netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan Arjantinli yıldız, İzmir’e giden kafilede yer aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir’in maç kafilesine aldığı isimler şöyle;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

Jose Sosa süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 19:16 11.06.2020