Premier League’de maç öncesi saygı duruşu kararı!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Premier League’de sezon gelecek hafta yeniden sahaya dönecek. Takımlar maçlardan önce sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Ayrıca Sportsmail’in haberine göre kalan süreçte formalarda kalp sembolü şeklinde bir NHS (Ulusal Sağlık Servisi) arması yer alacak.

Oyuncular, kulüp çalışanları ve lig yönetimi, salgının başlangıcından bu yana var güçleriyle virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının emeklerine dikkat çekmek ve onlara teşekkür mesajında bulunmayı amaçlıyor.

Taktik konuşması maksimum 15 dakika

Bununla birlikte maçlarda alınacak önlemlerin detayları da ortaya çıkarken maç öncesinde soyunma odasındaki taktik konuşmasının 15 dakikadan uzun olamayacağı takımlara bildirildi.

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Premier League’de takımlar normal şartlarda sahaya aynı anda çıkarken geri dönüş sürecinde bu uygulamada da bir değişiklik olacak. Tünelden ilk olarak konuk ekip, daha sonra ev sahibi takım ve son olarak da hakemler çıkacak.

Sosyal mesafeye dikkat!

Mümkün olan statlarda ise iki çıkış tüneli kullanılacak. Ekipman kontrolü ise tünelde değil, soyunma odalarında yapılacak. Takımlar seremonide sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde aralıklı olarak bulunacak. Yedek kulübelerinde de sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturulacak.