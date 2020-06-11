NASCAR, Konfederasyon bayrağının kullanımını yasakladı

NASCAR dün yaptığı açıklamayla, yarışlarda Konfederasyon bayrağının kullanılmasını yasakladı. Yapılan açıklamada, George Floyd’un ölümü sonrası ırkçılık sebebiyle oluşan adaletsizlik ve eğitim sorunlarına daha dikkatle yaklaşılacağı vurgulandı.

Amerika’nın güneyindeki eyaletlerde Konfederasyon bayrağı, kültürel bir miras olarak görülüyor. Zira 1861 ile 1865 arasında yapılan Amerikan Sivil Savaşı’nda South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Tennessee, North Carolina, Kentucky ve Missouri olmak üzere 13 eyalet bu bayrağı kullanıyordu.

Savaşta şehit düşen askerleri temsil etmesi sebebiyle de gurur kaynağı olarak kabul ediliyor. Ancak kölelik çağrışımı yapması sebebiyle bayrağın resmi kurumlarda kullanılması birçok eyalette yasaklandı.

Konfederasyon bayrağı günümüzde de ‘redneck’ olarak tabir edilen kesimce kullanılıyor. Ancak Afro Amerikan kökenliler başta olmak üzere Demokratlar, bu bayrağı köleliğin bir simgesi olarak görüyor.

Benzer bir hareket yakın bir zamanda Amerikan donanması ve piyadeleri tarafından da alınmış, Konfederasyon bayrağı sembol olarak kullanımdan kaldırılmıştı.

NASCAR’dan yapılan açıklamada, “Konfederasyon bayrağının varlığı, organizasyon olarak oluşturmaya çalıştığımız herkesi kapsayan duruş ile ters düşüyor. İnsanları yarış sevgileri sebebiyle bir araya getiriyor oluşumuz bu organizasyonu özel kılan şeydir. Bu sebeple Konfederasyon bayrağı tüm NASCAR etkinlikleri ve ürünleri üzerinden kaldırılacaktır” denildi.

NASCAR yönetiminin aldığı bu karar, organizasyondaki tek siyahi pilot olan Bubba Walace’ın aracı üzerinde Black Lives Matter hareketine destek veren figürler barındıracağını açıklamasının ardından alındı.

Ünlü pilotun bu hamlesi, Los Angeles Lakers’ın süper yıldızı LeBron James tarafından da destek görmüştü.

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