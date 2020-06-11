MAÇ SONUCU | Bayern Münih 2-1 Frankfurt

Almanya Kupası Yarı Finali’nde Bayern Münih ile Frankfurt karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak kupada adını finale yazdırdı.

Dortmund ve Wolfsburg ile daha önce Almanya Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Ivan Perisic 14. dakikada Bayern’i 1-0 öne geçirdi.

Frankfurt oyuna 66’da giren Danny da Costa’nın 69. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Dakikalar 74’ü gösterdiğinde Robert Lewandowski kariyer rekor golünü attı!

Polonyalı golcü takımını finale taşıyan golle birlikte ilk kez bir sezonda 45 gol atma başarısı gösterdi.

Kalan 16 dakikada 2-1’lik skoru değiştiremeyen Frankfurt kupadan elendi.

Bayer Leverkusen ile Bayern Münih arasındaki final 4 Temmuz Cumartesi günü Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.