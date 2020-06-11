Lens’in hedefi şampiyonluk! ‘Kazanıp bekleyeceğiz’

Beşiktaş’ta birçok maçta şans bulmasına rağmen istenilen performansı sergileyemeyen Jeremain Lens, şampiyonluk şanslarının olduğuna dikkat çekti. “Hâlâ hedeflerimiz var” diyen Hollandalı, “Şampiyonluktan bahsedeceksek biraz şanslı olmamız gerekebilir. Ama Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedefler de var. Ne olacağını bilemezsiniz. Biz kazanırsak, rakiplerimizin puan kaybetmesi durumunda, şansımız olabilir. Burada bizim yapmamız gereken şey maçlarımızı kazanıp beklemek” diye konuştu.

DERBİ HAVASI YOKTU

Lens, taraftarın çok önemli etken olduğunu belirtip “Cumartesi günü de ilk maça çıkacağız. Garip bir durum. Şöyle ki; biz Galatasaray maçını da seyircisiz oynadık. Oradaki hissiyat gerçekten derbi maçı hissiyatı gibi değildi. Taraftarlar bizim için çok önemli” dedi. Hollandalı kanat oyuncusunun, Sergen Yalçın ile ilgili görüşleri şöyle: “Kariyerim boyunca birçok teknik direktörle çalıştım. Sergen Hoca'nın şöyle farklı bir yeri var. Hem üst düzey futbol oynamış hem de şu anda teknik direktörlük yapan ender insanlardan birisi.”