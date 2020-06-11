Lando Norris Black Lives Matter’a destek verdi, takipçi kaybetti

Formula 1 pilotu Lando Norris, medyanın kendisinin Black Lives Matter hareketini desteklediğini haberleştirmesi ardından sosyal medyada takipçi kaybettiğini açıkladı.

Amerika’da beyaz bir polisin 46 yaşındaki siyahi George Floyd’u öldürmesiyle başlayan protestolar Black Lives Matter hareketinin doğuşuna sebep olmuştu.

20 yaşındaki McLaren pilotunun Twitter’da 400 binden fazla takipçisi bulunurken Twitch üzerinden de canlı yayınlar yapıyor.

İngiliz sürücü daha önce bir gün içerisinden bu kadar fazla takipçi kaybetmediğini söyledi. Norris yaptığı açıklamada, “Güzel ve doğru olanın yanında durmaya çalışıyorum. Ama aynı zamanda herkes buna inanmıyor. İnanmıyorlarsa beni takipten çıkmalarından memnuniyet duyarım” diye konuştu.

Kendisinin ise böyle konularda sorumluluğu olduğunu söyleyen Norris, “Bu tarz konularda elime geçen tüm fırsatları kullanmalı ve insanlara nelerin doğru olduğunu gösterebilmeliyim” dedi.

Geçtiğimiz hafta Lewis Hamilton, Formula 1 dünyasının Black Lives Matter hareketine sessiz kalmasını eleştirmişti.

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