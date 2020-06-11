İspanya’da ülke tarihinin en uzun süren maçı tamamlandı!

Corona virüsü salgınından dolayı 8 Mart’tan bu yana futbol oynanmayan İspanya’da ülke tarihinin en uzun sürede tamamlanan maç rekoruyla başladı.

İspanya 2.Lig’de 15 Aralık’ta oynanan ve ırkçı olaylardan dolayı yarıda kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı liglerin yeniden başlamasıyla tamamlandı.

IRKÇI TEZAHÜRATLAR NEDENİYLE YARIM KALMIŞTI

Pandemi sonrası İspanya’da futbolun geri dönüşünün ilk maçı olan Rayo Vallecano-Albacete mücadelesi yaklaşık 6 ay sonra (5 ay 26 gün) sonra kaldığı yerden oynatıldı ve tarihe geçti.

İlk 45 dakikası 15 Aralık’ta oynanan ve ırkçı tezahüratlar nedeniyle futbolcuların sahaya çıkmayı reddetmesiyle yarım kalan mücadele seyircisiz olarak kaldığı yerden oynandı.

Ev sahibi Rayo Vallecano 61.dakikada Luis Advincula’nın golüyle maçı 1-0 kazandı.

İspanya Futbol Federasyonu 6 ay önce oynanan mücadelede yaşanan ırkçı söylemler ve olaylar nedeniyle Rayo Vallecano takımına 18 bin Euro para ve 2 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.