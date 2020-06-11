Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe TS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig bu hafta 27. hafta Göztepe Trabzonspor maçıyla açılıyor. Dünyanın birçok ülkesinde pandemi nedeniyle ertelenen futbol karşılaşmaları yavaş yaşvaş başlamıştı. Ülkemizde de Süper Lig bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden devam edecek. Göztepe Trabzonspor karşılaşması yarın (12 Haziran) saat 21.00’da oynanacak. İşte Göztepe Trabzonspor maçı öncesindeki son gelişmeler…

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma 12 Haziran Cuma akşamı saat 21.00'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük tarafından yönetilecek Göztepe Trabzonspor maçı beIN Sports 2 kanalından naklen ekranlara gelecek.

GÖZTEPE VE TRABZONSPOR'UN PUAN DURUMU

Süper Lig'in 27. haftasına Trabzonspor 53 puanla lider olarak giriyor. Göztepe ise 8. sırada ve 37. puanı bulunuyor.

LİGLER BAŞLIYOR

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında Nihat Özdemir, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler’de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin 26 Temmuz tarihinde tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.