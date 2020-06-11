Galatasaray’da transfer hareketliliği! Luyindama gidiyor Mert geliyor…

Yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Galatasaray'ın savunma bölgesi için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle bu sezon az süre alan Christian Luyindama, İngiltere'nin Aston Villa takımının radarında. Bordo-mavili kulüp, 26 yaşındaki Kongolu stoper için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Teklif gelmesi halinde satışa düşünmeksizin izin verecek olan sarı-kırmızılı yönetim, Gençlerbirliği'nden Roma'ya giden Mert Çetin'le görüşüyor.

İTALYANLAR DUYURDU

Roma, 23 yaşındaki stoperi yeni sezonda kadroda düşünmüyor ve kiralık listesine koyacak. İtalyan gazeteci Nico Schira, Galatasaray'ın Mert'i Roma'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediğini duyurdu. Schira, Roma'nın, milli savunmacı için 8-10 milyon Euro satın alma opsiyonu talep edeceğini belirtti. Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Mert için yönetim, resmi teklifte bulunup satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamaya yakın.