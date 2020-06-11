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Sözcü

Galatasaray’da çalışmalar sürüyor

Galatasaray, Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

23:36 -
Haberler Futbol
Galatasaray’da çalışmalar sürüyor

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da tesislerde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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