Fenerbahçe’de mecburen Falette!

Lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde son 8 haftaya start verecek Fenerbahçe'de sol bek krizi yaşanıyor. Hasan Ali Kaldırım, cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyetten Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel, Simon Falette'i Kayseri maçında sol bek için hazırlıyor. Gineli savunmacının sola geçmesiyle Gustavo, sol stopere çekilecek. İsla gönderilince sağ bek de belli oldu.

RODRİGUES DÖNÜYOR

Savunmanın sağında bu sezonun emektar ismi Nabil Dirar, şans bulacak. Orta sahanın kurgusunda da mecburi değişikliğe gidilecek. Alman yıldız Max Kruse de sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Luiz Gustavo'nun da sol stopere geçmesiyle orta sahada Tolgay Arslan-Ozan Tufan-Emre Belözoğlu üçlüsünün oynaması bekleniyor. Sol kanatta Rodrigues, sağ kanatta ise Deniz Türüç'ün şans bulması muhtemel.