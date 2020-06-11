Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman? Fenerbahçe Kadıköy’e Kayserispor maçı ile dönüyor!

Süper Lig’de 7. sırada yer alan Fenerbahçe, ligin en alt sırasındaki Kayserispor’u Kadıköy’de ağırlıyor. Aylardır Süper Lig’den uzak kalan taraftarlar heyecan mücadelelerin başlamasını bekliyor.

Peki Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında karşı karşıya gelecek. Saat 21.00’da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

TAHİR KARAPINAR İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe’de altyapının başına getirilen ve Süper Lig’de kalan 8 maçta A takımın başında olacak olan teknik direktör Tahir Karapınar, ilk kez Kayserispor maçında yeni takımıyla sahada olacak.

Sarı lacivertli kulüp, son olarak Manisaspor'u çalıştıran Tahir Karapınar’ın Fenerbahçe'de altyapı sorumlusu olacağı belirtildi. Tahir Karapınar, Süper Lig'de kalan 8 maçta Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkacak.