Dünyanın beklediği Tyson Fury – Anthony Joshua maçı hakkında flaş gelişme!

Boks dünyasının merakla beklediği Tyson Fury – Anthony Joshua maçının detayları belli oluyor. Fury’nin anlaşmayı açıklamasının ardından Sportsmail detayları paylaşırken 2021’de iki dev ismin iki kez karşı karşıya geleceği aktarıldı.

Joshua ve Fury, ilk maçta geliri yüzde 50-50 paylaşmakta anlaşırken ikinci maçta kazanan yüzde 60 alacak. Organizatör Eddie Hearn, ortak organizatör Frank Warren, Anthony Joshua ve Tyson Fury maçlarla ilgili görüşmelerini sürdürüyor.

Bununla birlikte iki ismin bir araya gelebilmesi için önlerinde birer engel bulunuyor. Fury öncelikle Deontay Wilder ile karşılaşacak. Anthony Joshua ise Kubrat Pulev’le karşılaşacak. Fury’nin önündeki bir başka engel ise Dillian Whyte.

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32 yaşındaki boksör, şu an WBC’de ‘mandatory challenger’ (kemer sahibinin zorunlu olarak karşılaşması gereken meydan okuyucu) konumunda. Bu noktada Fury’nin, Wilder’dan sonra Şubat 2021’de Whyte ile karşılaşması bekleniyordu. Ancak WBC’nin uyguladığı ‘franchise champion’ uygulaması Fury’nin Joshua ile karşılaşması için çıkış noktası olarak duruyor.

Nedir bu ‘franchise champion’ meselesi?

WBC, kemer sahibini ‘franchise champion’ (WBC markasının şampiyonu) ilan edip kemer sahibine zorunlu maçlardan kaçınma veya bu maçları erteleme imkanı sunuyor. Daha önce WBC, hafif sıklette Vasyl Lomachenko’yu, orta sıklette ise Canelo Alvarez’i franchise champion ilan etmiş ve hafif sıklette Devin Haney’ye, orta sıklette ise Jermall Charlo’ya şampiyonluk kemeri vermişti. Bu iki isim de ‘mandatory challenger’ konumundaydı. Whyte da bu kemerle ödüllendirilirse Joshua – Fury maçının önündeki bu karmaşık engel de kalmış olacak.

Fury, üç ay önce WBC'de ağır sıklet kemerini Deontay Wilder'ı yedinci rauntta mağlup ederek kazanmış, Anthony Joshua ise IBF, WBA, WBO ve IBO kemerlerini Andy Ruiz Jr'ı mağlup ederek yeniden kazanmıştı.