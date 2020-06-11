Crystal Palace’ın yıldızı Patrick van Aanholt, maç öncesi diz çökecek!

Siyah ABD vatandaşı George Floyd’un beyaz bir polisin diziyle yaklaşık dokuz dakika boyunca boğazına bastırması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından dünya çapında ırkçılık karşıtı eylemler sürerken sporcular da George Floyd için adalet mesajı veriyor ve ırkçılık karşıtı eylemlerde bulunuyor.

Crystal Palace’ın 29 yaşındaki savunma oyuncusu Patrick van Aanholt da bu eylemlere katılacağını açıkladı. Deneyimli oyuncu, 20 Haziran’da takımının deplasmanda Bournemouth ile karşılacağı maç öncesinde seremonide diz çökeceğini ifade etti.

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Sky Sports’a konuşan Van Aanholt, “Yüzde yüz. Bunu yapmaya hazırım. Almanya’da yaptılar, Premier League’de oyuncular antrenmanlarda yaptı. Bir platformumuz var ve global bir spor olarak bir araya gelmemiz gerek” dedi.

Ayrımcılığa dikkat çeken ve azınlıkların, özellikle siyahların, ülkede teknik ekiplerde yeteri kadar temsil edilmediğini ifade eden Raheem Sterling’in açıklamalarına katıldığını da söyleyen Van Aanholt, aktif futbol yaşamı sonrası antrenörlükte şansını deneyip denememekte henüz kararsız olduğunu belirtti.

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Hollandalı, “Antrenör olmak istiyor muyum, henüz bilmiyorum. Ashley Cole deniyor. Clarence Seedorf başladı ama son olarak AC Milan’dan gönderildi. Pek çok siyah teknik direktör yeniden en alttan başlamak zorunda kalıyor neden bilmiyorum” diye konuştu.

Üç aylık aranın ardından Premier League gelecek hafta yeniden başlayacak. Van Aanholt’un forma giydiği Crystal Palace, ligde 11. sırada yer alıyor.