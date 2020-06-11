Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou müjdesi!

Süper Lig’de Antalyaspor’u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou’dan iyi haber geldi. Sakatlığı bulunan oyuncu, bugün yapılan antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

Oyuncunun Antalyaspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Nkoudou, ilk 11 olamasa da maç kadrosunda yer alacak.

Beşiktaş tarafından 10 Haziran’da yapılan açıklamada “Futbolcumuz Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.