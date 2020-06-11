SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Bafetimbi Gomis: ‘Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci’

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarların beğenisini kazandı.

08:32 -
Haberler Diğer Ligler
Bafetimbi Gomis: ‘Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci’

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’de forma giyen Galatasaray’ın eski yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu.

Türk bir vatandaş ile karşılaşan tecrübeli golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

Fransız yıldız paylaşımında “Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa’nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye’de ikinci” ifadelerini kullandı.

Bafetimbi Gomis Fenerbahçe galarasaray sosyal medya süper lig