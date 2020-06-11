Bafetimbi Gomis: ‘Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci’

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’de forma giyen Galatasaray’ın eski yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu.

Türk bir vatandaş ile karşılaşan tecrübeli golcü, yaşadığı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.

Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız Fenerbahçe Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci pic.twitter.com/nQVmhrOty0 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 10, 2020

Fransız yıldız paylaşımında “Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa’nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye’de ikinci” ifadelerini kullandı.