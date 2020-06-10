Yusuf ve Zeki Fransa´ya gitti

Sakatlığı nedeniyle özel çalışmalarının bir kısmını Roma´da, bir kısmını ise Antalya Belek´te sürdüren Yusuf Yazıcı ve corona virüsü nedeniyle iptal olan Fransa Ligi´nin ardından Türkiye´ye gelen Mehmet Zeki Çelik, takımlarının yeni sezon hazırlıkları için Fransa´ya gitti.

YUSUF YAZICI´NIN DOKTORU MARIANI´DEN OLUMLU RAPOR

Yaşadığı diz sakatlığını atlatan ve özel çalışmalarla form tutan Yusuf Yazıcı´ya ameliyatını gerçekleştiren doktoru Profesör Pier Paolo Mariani´den de güzel haber geldi. Çekilen son MR sonucunda Prof. Mariani´den `ameliyat olunmamış gibi dizin sağlam´ açıklamasını alan yıldız oyuncu Lille´in yeni sezon hazırlıklarında yer alacak.