Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt’a imza attırdı

Demir Grup Sivasspor, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt’un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı. 2019-2020 sezonunda sözleşmesi sona erecek futbolcumuz Erdoğan Yeşilyurt’un sözleşmesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. 26 yaşındaki sporcumuz bugün kulüp tesislerimizde Başkanımız Mecnun Otyakmaz’ın da yer aldığı imza töreninde kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor’umuza bağlayan sözleşmeye imza attı. Erdoğan Yeşilyurt’u tebrik eder, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz” denildi.

Gelecek sezon için adı Galatasaray ile anılan 26 yaşındaki oyuncu daha önce; Bielefeld, Duisburg ve Altınordu formalarını terletti.

Sağ kanat oyuncusu bu sezon Kırmızı-Beyazlı forma ile çıktığı 27 resmi maçta, takımına 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı