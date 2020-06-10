Manchester United Stoke City maçına dakikalar kala corona virüsü şoku!

İngiltere’de corona virüsü nedeniyle duran futbol, 17 Haziran’da yeniden başlayacak. Takım halinde antrenmanlara başlayan takımlar, maç kondisyonu kazanmak için hazırlık maçları düzenliyor. Bu maçlardan biri olan Manchester United ile Stoke City arasındaki hazırlık karşılaşması öncesi büyük bir şok yaşandı.

Hazırlık maçının başlamasına dakikalar kala Stoke City Teknik Direktörü Michael O'Neill’ın, corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Maç iptal edildi. Stoke City de Michael O'Neill’ın corona virüsüne yakalandığını doğruladı. 50 yaşındaki teknik adamın tedavisine başlandı.

Michael O'Neill’ın daha önce yaptırdığı corona virüsü testlerinin negatif olduğu ancak son testin pozitif çıktığı belirtildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Michael O'Neill’ın karantinaya alındığı açıklandı. Takımın antrenmanlarını yardımcı antrenör Billy McKinlay’in yöneteceği ifade edildi.