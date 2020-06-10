Kulüplerden TFF’ye başvuru: Oynamak istemiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği bugün bir araya geldi. Yaklaşık 1.5 ay önce çoğunluğun ligin geri kalanını oynamak istemediğini yapılan oylamanın detaylarıyla TFF’ye bildiren 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, aynı taleple bugün yeniden federasyonun kapısını çaldı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile Kırklarelispor’un Başkanı Volkan Can, “Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız görüşme çok olumlu geçti. Yaklaşık 1.5 ay önce kulüplerimizin çoğunluğunun oynamak istemediğini yaptığımız oylama sonuçlarıyla federasyona iletmiştik. Federasyonumuz, şimdi konuyla ilgili olarak kulüp başkanlarımızın imzasıyla, antetli kâğıtlarda olmak üzere bir yazı bekliyor. Federasyonumuz, bu şekilde 2 ve 3. Lig kulüplerinin yüzde kaçının ne istediğini yazılı bir şekilde görecek. Ona göre de ilerleyen zamanlarda bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bize yaklaşımı ve fikirlerimize verdiği değer nedeniyle federasyonumuza teşekkür ediyoruz” dedi.