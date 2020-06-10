‘Giannakopoulos’un açıklamaları bizim çalışmalarımızı onaylıyor’

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Panathinakos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos’un kulübünün gelecekte BCL'de oynaması isteği hakkında Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Giannakopoulos’un açıklamalarının kötü olmadığı belirterek, “Bu bizim için iyi ve sanırım yokluktan bir lig oluşturmayı başardığımız son dört yıldaki çalışmalarımızı onaylıyor. Panathinaikos gibi bir kulübün ve kulüp sahibinin olumlu sözlerinden dolayı mutluyuz. Ama bu bizim için, ligimizi geliştirmek adına çalışmalarımıza devam etmemiz için başka bir işaret. Bence herkes her geçen sezonda attığımız adımları ve giderek daha üst düzeyde olduğumuzu görüyor” dedi.

Panathinaikos’un, Euroleague ile 10 milyon Euro’luk bir çıkış şartıyla hala 10 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ancak Giannakopoulos, daha önce de söylediği gibi kulübün katıldığı organizasyonu değiştirme isteğini her defasında dile getiriyor.