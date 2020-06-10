Galatasaray ve Milli Takım’ın eski futbolcusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti

Türk futbolunun ve Gaziantepspor’un efsane isimleri arasında gösterilen Talat Özkarslı bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki eski milli futbolcu Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 26 kez Milli Takım forması giyen Özkarslı 2 kez sahaya kaptan olarak çıktı.

TFF’DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Talat Özkarslı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, “A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Talat Özkarslı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Özkarslı’ya Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Talat Özkarslı’nın cenazesi bugün memleketi Gaziantep’te Ahmet Şireci Cami’sinde kılınacak ikindi namazını müteakiben asri mezarlıkta toprağa verilecek.

#Gaziantepli hemşehrimiz, Gaziantepspor ve Galatasaray’da oynamış milli futbolcularımızdan Talat Özkarslı'yı kaybettik. Talat Kaptan’a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/74Q7mM5DXo — Fatma Şahin (@FatmaSahin) June 10, 2020

A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Talat Özkarslı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Özkarslı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz. — TFF (@TFF_Org) June 10, 2020

Türk futbol tarihine adını yazdırmış, Gaziantep’in futbol efsanesi Koçero lakaplı Talat Özkarslı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/CXITGAs7kp — Adnan Unverdi (@AdnanUnverdi) June 10, 2020