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Galatasaray ve Milli Takım’ın eski futbolcusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcularından 'Koçero' lakaplı Talat Özkarslı 82 yaşında hayata veda etti.

11:45 -
Haberler Futbol
Galatasaray ve Milli Takım’ın eski futbolcusu Talat Özkarslı hayatını kaybetti

Türk futbolunun ve Gaziantepspor’un efsane isimleri arasında gösterilen Talat Özkarslı bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 82 yaşındaki eski milli futbolcu Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 26 kez Milli Takım forması giyen Özkarslı 2 kez sahaya kaptan olarak çıktı.

TFF’DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli futbolcu Talat Özkarslı’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, “A Milli Takımımızın eski futbolcusu, Göztepe, Galatasaray ve Gaziantepspor kulüplerinde forma giyen Talat Özkarslı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Özkarslı’ya Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Talat Özkarslı’nın cenazesi bugün memleketi Gaziantep’te Ahmet Şireci Cami’sinde kılınacak ikindi namazını müteakiben asri mezarlıkta toprağa verilecek.

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Son güncelleme: 13:00 10.06.2020