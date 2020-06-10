Fenerbahçe’nin yeni kaptanı belli oldu! Serdar Aziz…

Fenerbahçe’de birinci kaptan Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakacak ve profesyonel yönetici kadrosunda görev yapacak.

İkinci kaptan Hasan Ali Kaldırım ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertli takımda boşalacak kaptanlık görevi için Serdar Aziz'in ismi ön plana çıktı. Tecrübeli savunmacı, pazubandı Ozan Tufan ile paylaşacak. Serdar Aziz savunmayı organize ederken saha içinde de takıma liderlik yapacak. 29 yaşındaki başarılı oyuncunun hedefi, EURO 2021'de milli formayı giymek…

HÜCUMUN DA PARÇASI

Sarı – lacivertliler savunmanın son dönemdeki değişmezi olan Serdar Aziz aynı zamanda hücumdaki katkısıyla da öne çıkıyor. Deneyimli yıldız, Vedat Muriqi ve Max Kruse'nin ardından 4 golle en skorer üçüncü isim konumunda. Lugano'dan sonra (2010-11 sezonunda 8 gol) Kanarya'da son 9 sezonun en golcü stoperi olan Serdar Aziz'in zaman zaman takım toplantılarında söz aldığı ve “Fenerbahçe için imkânsız diye bir şey yoktur. Her maçı kazanabilecek güçteyiz ve o kadroya sahibiz” dediği öğrenildi.