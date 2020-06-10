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Sözcü

Erdoğan Yeşilyurt: Sivasspor için canla, başla mücadele edeceğim

Sivasspor ile sözleşmesini 5 yıl daha uzatan DG Sivasspor’un başarılı futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, “Daha öncede hep söylediğim gibi ‘Ben zaten büyük takımda oynuyorum’ söylemlerimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni dönemde de kırmızı-beyazlı formamız için canla, başla mücadele edeceğim” dedi.

19:09 -
Haberler Futbol
Erdoğan Yeşilyurt: Sivasspor için canla, başla mücadele edeceğim

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, transferin gözde futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıl daha sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Yeşilyurt, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sivasspor'la 5 yıl daha sözleşme imzalamanın gururunu yaşadığını ifade ederek, “2 Sezondur büyük bir onurla formasını giydiğim Sivasspor Kulübü ile sözleşmemi 5 yıl uzattım. Daha öncede hep söylediğim gibi ‘Ben zaten büyük takımda oynuyorum' söylemlerimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni dönemde de kırmızı-beyazlı formamız için canla, başla mücadele edeceğim. Sözleşmemi uzatmamda emeği geçen başkanımız Mecnun Otyakmaz'a, başkanvekilimiz Erdal Sarılar'a ve teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'a teşekkür ederim” dedi.

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