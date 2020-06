Dana White çılgın projesini resmen açıkladı! Adanın adı ve dövüşler belli oldu

Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship’in (UFC) Başkanı Dana White, adada düzenleyeceği çılgın projesini resmen açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkenti Abu Dabi’deki Yas Adası’nda gerçekleştirecek dövüşlerin tarihleri ve maçlar belli oldu.

Dana White, sosyal medya hesabından duyurduğu dev organizasyonun 11-15-18 ve 25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Dana White, Twitter hesabından çılgın organizasyon hakkında şu paylaşımı yaptı:

ESPN’den Ariel Helwani’nin haberine göre 11 Temmuz’da başlayacak organizasyonda Kamaru Usman ile Gilbert Burns, Alexander Volkanovski ile Max Holloway ve Jose Aldo ile Petr Yan karşı karşıya gelecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Dana White, corona virüsü salgını nedeniyle dövüşleri adada yapmaya karar verdiklerini, Abu Dabi’nin de bunu gerçekleştirmek için en uygun yer olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Habib Nurmagomedov, yapılacak dövüşlerde kimin galip geleceği ile ilgili tahminde bulundu. Nurmagomedov, ESPN aracılığıyla, dövüşleri kazanacak isimler olarak Usman, Holloway ve Yan’ı gösterdi.

Nurmagomedov, bu üç ismin adadan kemerle ayrılacağını iddia etti.

ESPN, Nurmagomedov’un tahmini resmi Twitter hesabından paylaştı.

Khabib predicts who will leave Fight Island with a belt after #UFC251

(via @TeamKhabib) pic.twitter.com/ejPByhFkrF

— ESPN MMA (@espnmma) June 9, 2020