Ali Koç’tan Samandıra’ya moral ziyareti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, corona nedeniyle verilen aradan sonra Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşması öncesinde Samandıra'ya giderek futbolculara moral verdi.

Kalan 8 haftanın ilk maçına sahasında 3 puan parolasıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler, lig maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor ile Salı günü final için Kadıköy’de karşılaşacak. Fenerbahçe, ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Bu iki maçın önemini çok iyi bilen başkan Ali Koç, bugün yapılan antrenmana giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Verilen aranın ardından iyi bir başlangıç isteyen Koç'un, Trabzonspor'u da eleyerek finale çıkacaklarına inandığını ve bu konuda futbolcularına olan güvenin ilettiği kaydedildi.