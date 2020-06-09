Tahir Karapınar kimdir? Tahir Karapınar hangi takımları çalıştırdı?

Adı Fenerbahçe ile anılan Tahir Karapınar merak konusu oldu. Futbolculuk kariyerinde sadece İzmir takımlarda forma giyen Tahir Karapınar, antrenörlük kariyerinde ise birçok Anadolu takımında çalıştı.

İşte Tahir Karapınar kimdir sorusunun yanıtı…

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967’de İzmir’de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir’de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.

Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor’da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

Teknik direktör olarak sadece Altay’da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor’da yardımcı antrenörlük yaptı. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor’da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.