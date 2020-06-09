Süper Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Corona virüs nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran Cuma günü heyecanın yeniden başlayacağı Süper Lig’de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
12 Haziran Cuma
21.00 Göztepe – Trabzonspor / Zorbay Küçük
21.00 Fenerbahçe – Kayserispor / Atilla Karaoğlan
13 Haziran Cumartesi
18.30 Başakşehir – Alanyaspor / Ali Şansalan
21.00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa / Halil Umut Meler
21.00 Beşiktaş – Antalyaspor / Ümit Öztürk
14 Haziran Pazar
18.30 Gençlerbirliği – Konyaspor / Alper Ulusoy
21.00 Çaykur Rizespor – Galatasaray / Yaşar Kemal Uğurlu
21.00 Gaziantep FK – Ankaragücü / Mete Kalkavan
15 Haziran Pazartesi
21.00 Sivasspor – Denizlispor / Abdulkadir Bitigen