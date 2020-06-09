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Sözcü

Süper Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü başlayıp 15 Haziran Pazartesi günü sona erecek 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

12:57 -
Haberler Futbol
Süper Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Corona virüs nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran Cuma günü heyecanın yeniden başlayacağı Süper Lig’de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle;

12 Haziran Cuma

21.00 Göztepe – Trabzonspor / Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe – Kayserispor / Atilla Karaoğlan

13 Haziran Cumartesi

18.30 Başakşehir – Alanyaspor / Ali Şansalan

21.00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa / Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş – Antalyaspor / Ümit Öztürk

14 Haziran Pazar

18.30 Gençlerbirliği – Konyaspor / Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor – Galatasaray / Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Gaziantep FK – Ankaragücü / Mete Kalkavan

15 Haziran Pazartesi

21.00 Sivasspor – Denizlispor / Abdulkadir Bitigen

Corona süper lig
Son güncelleme: 13:03 09.06.2020