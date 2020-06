SON DAKİKA | Manchester United efsanesi hayatını kaybetti

İngiliz devi Manchester United’da 1960-1973 yılları arasında sol bek olarak oynayan Tony Dunne, 78 yaşında hayatını kaybetti. Manchester United’ın 1968’de Avrupa Kupası’nı kazanan kadrosunda da yer alan Tony Dunne, ‘Kırmızı Şeytanlar’ın formasını 530 kez terletti.

Manchester United Kulübü, Tony Dunne’ın hayatını kaybetmesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Twitter’dan yapılan paylaşımda “Efsane bek oyuncularımızdan, Tony Dunne’ın sevenlerine en içten başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyu” denildi.

İşte Manchester United tarafından yapılan paylaşım:

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United.

Our heartfelt condolences go to the loved ones of Tony Dunne. May he rest in peace. pic.twitter.com/M8xYNdqMcU

— Manchester United (@ManUtd) June 8, 2020