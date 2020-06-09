SON DAKİKA | Fenerbahçe Tahir Karapınar ile anlaştı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Tahir Karapınar ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Son olarak Manisaspor’u çalıştıran Tahir Karapınar, Fenerbahçe’de altyapı sorumlusu olacağı belirtildi.

Tahir Karapınar, Süper Lig’de kalan 8 maçta Fenerbahçe’nin başında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, Tahir Karapınar ile anlaşıldığını resmi internet sitesinden “Tahir Karapınar, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir. 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır” açıklaması ile duyurdu.

Anlaşma, Fenerbahçe’nin Twitter hesabından da paylaşıldı:

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967’de İzmir’de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir’de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.

Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor’da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

Teknik direktör olarak sadece Altay’da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor’da yardımcı antrenörlük yaptı. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor’da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.