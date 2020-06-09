Pep Guardiola, akıl hocasını asistanı yaptı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, akıl hocası olarak gördüğü Juan Manuel ‘Juanma’ Lillo’yu yardımcısı olarak göreve getiriyor.

Telegraph’ta yer alan habere göre; deneyimli antrenör ve yönetici Juanma, Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Mikel Arteta’nın Arsenal’de teknik direktör olmasının ardından Aralık ayından bu yana asistanı olmayan Guardiola, Qingdao Huanghai’deki görevini bırakan Lillo’yu yanına aldı.

Guardiola’nın daha önce Manchester City’nin eski kaptanı Vincent Company ile görüştüğü ancak daha önce Real Oviedo, Real Zaragoza ve Real Sociedad’da antrenörlük yapan Lillo’da karar kıldığı öğrenildi.

Deneyimli ismin, Guardiola’nın antrenörlük kariyerinde önemli bir etkisi olduğu biliniyor. 2012 yılında açıklama yapan Lillo, “Guardiola oğlum gibidir” ifadelerini kullanmıştı.

Pep Guardiola futbolu bırakmadan önce, 2006 yılında Meksika’nın Dorados Sinaloa takımında teknik direktörlük yapan 54 yaşındaki Lillo, İspanyol yıldızı takımına transfer ederek taktik bilgilerini onunla paylaşmıştı.

54 yaşındaki Lillo, Sevilla ve Şili Milli Takımı’nda görev aldığı dönemde Jorge Sampaoli’nin asistanlığını yaparken, 2017’de Atletico Nacional’de, 2019’a Vissel Kobe’de ve son olarak Qingdao Huanghai’de teknik direktör olarak görev aldı.