Mansur Yavaş’tan ‘Hatıra Bileti’ne destek

Ankaragücü yönetiminin başlattığı ‘Hatıra Bileti’ kampanyasına destek vereceklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi de kulübümüze gelir sağlaması için kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Hafta sonu Ankaragücü Spor Tesisleri’ni ziyaret ederek, yöneticilerle ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden Ankaragücü yönetiminin başlattığı ‘Hatıra Bileti’ kampanyasına destek olacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

“Başkentimizin asırlık çınarı, İmalat'ı Harbiye ruhunun takımı Ankara'mızın en büyük değerlerinden olan Ankaragücü, ekonomik zorluklar ve transfer yasağı nedeniyle bu sene sezona geriden başladı. Buna rağmen daha sonra yapılan hamlelerle takımımız toparlandı. Ligin geri kalan haftaları için umudumuzu koruyoruz. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlar öncesince, Ankaragücü yönetiminin başlattığı ‘Hatıra Bileti' kampanyasını bizler de destekliyoruz.”

Başkan Yavaş'tan tüm Ankaralılara destek çağrısı

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin MKE Ankaragücü Spor Kulübü’ne sağlayacağı desteğin dışında spor kulübünün bu zor günleri atlatabilmesi için Başkentlilere de şu sözlerle çağrıda bulundu:

“Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi de kulübümüze gelir sağlaması amacıyla bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. İnanıyorum ki el ele verirsek, Kurtuluş Savaşı'nın kulübü Ankaragücü, Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğa oynayan güçlü bir takım olacaktır. Bugüne dek şehrimizin değerleri olan Ankaragücü'ne ve Gençlerbirliği'ne imkanlarımız ölçüsünde desteklerde bulunduk. Bu desteklerimize gücümüz yettiğince devam edeceğiz.”