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Sözcü

‘Maciej Rybus için bir İstanbul takımıyla anlaştık’

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi bitecek olan Rybus'un menajeri yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti!

09:25 -
Haberler Futbol
‘Maciej Rybus için bir İstanbul takımıyla anlaştık’

Rusya Premier Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova’da forma giyen sol bek oyuncusu Maciej Rybus tarafından üstü kapalı bir itiraf geldi! 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, Rybus’un Türkiye’ye transfer olacağını söyledi.

Moskova’dan sözleşme uzatma konusunda bir adım görmediklerini ve Rusya’dan ayrılacaklarını belirten Piekarski, “Bir İstanbul kulübü ile anlaşmaya vardık. Türk kulübüyle 10 gün içerisinde bir ön protokol imzalamamız gerekiyor” dedi.

Bu sezon Rus temsilcisi ile 21 resmi maça çıkan Polonyalı sol bek, 4 asiste imza attı

Lokomotiv Moskova Maciej Rybus Mariusz Piekarski Rusya Premier Ligi