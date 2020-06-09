Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 27. haftası cuma akşamı oynanacak Göztepe Trabzonspor maçıyla açılıyor. Pandemi dolayısıyla ertelenen futbol karşılaşmaları kaldığı yerden devam edecek. İki takım taraftarları da mücadeleyi heyecanla beklerken, maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak konusu oldu. TFF tarafından yayınlanan maç programını ve Göztepe Trabzonspor maç tarihini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Göztepe Trabzonspor maçından detaylar…

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Karşılaşma 12 Haziran Cuma akşamı saat 21.00’da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük tarafından yönetilecek Göztepe Trabzonspor maçı beIN Sports 2 kanalından naklen ekranlara gelecek.

GÖZTEPE VE TRABZONSPOR’UN PUAN DURUMU

Süper Lig’in 27. haftasına Trabzonspor 53 puanla lider olarak giriyor. Göztepe ise 8. sırada ve 37. puanı bulunuyor.